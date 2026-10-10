В 2026 году в России потенциально опасных вызовов стало меньше в несколько раз

В России сократилось количество звонков от телефонных мошенников В 2026 году в России потенциально опасных вызовов стало меньше в несколько раз

Москва10 окт Вести.Звонков от телефонных мошенников за девять месяцев 2026 года стало меньше, сообщает "Известия" со ссылкой на операторов связи.

В "Билайне" зафиксировали 871 млн опасных вызовов - почти втрое меньше, чем 2025 году. В "МТС защитнике" заблокировали более 2 млрд мошеннических и спам-звонков (-27%). "Мегафон" зарегистрировал 253,4 млн звонков от злоумышленников против 581,9 млн в 2025-м приводит данные издание

Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что это связано с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Кроме того, мошенники переходят от звонков по телефону к другим видам киберпреступлений, например, создание вредоносного программного обеспечения.