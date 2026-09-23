Москва23 сен Вести.Благодаря противодействию государства, а также повышению грамотности населения стоимость мошеннических действий в пересчете на одного человека растет. Об этом ИС "Вести" рассказал специалист по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

Он добавил, что в мошенничество начнет вымирать экономически, когда затраты на обманные действия превысят потенциальную прибыль.

Грамотность и устойчивость населения к таким методам воздействия растет, преступникам становится все сложнее. Важный момент: для одних это тоже индустрия, это тоже экономика, это стоит денег. И сейчас мы идем к тому, что стоимость атаки, стоимость подготовки атаки на обычного человека, она повышается для преступников, и как только она превысит те возможности украсть деньги и совершить мошенничество, то эти атаки сами отомрут экономически рассказал Золотухин

Ранее сообщалось о мошеннической схеме с сообщениями о неуплате налогов. Гражданам отправляют ложные извещения о "невыполненных налоговых обязательствах".