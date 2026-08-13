Блогеру Уолкеру подписчики собрали деньги на гражданство для семьи Для семьи "веселого молочника" подписчики собрали деньги на гражданство РФ

Москва13 авг Вести.Подписчики в социальных сетях собрали для семьи блогера Джастаса Уолкера, известного в России как "веселый молочник", 484 тысячи рублей на оплату госпошлины для получения российского гражданства для его жены и троих детей. Об этом Уолкер рассказал РИА Новости.

Фермер объяснил, что решение объявить сбор возникло из-за финансовых сложностей. Свои накопления семья направила на строительство экокемпинга, который планируют открыть для туристов в следующем году.

На госпошлину набрали буквально за утро… огромное всем спасибо! Я выложил это видео про сбор. Мы набрали 484 тысячи рублей. Надо было 200 тысяч для госпошлины сообщил блогер

Мужчина живет с семьей в Алтайском крае около десяти лет, имея российское гражданство, тогда как его жена и дети находятся в России по виду на жительство.

Ранее сообщалось, что ВНЖ семьи Уолкера аннулирован, из-за чего им грозит выдворение из РФ. Позже сам блогер рассказал, что ситуация разрешилась, и угроза выдворения оказалась недоразумением. В МВД также сообщили, что правовой статус жены и детей фермера в РФ урегулирован.