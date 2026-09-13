Писатель рассказала о разделении искусства на традиционное и созданное ИИ

Эксперт: искусственный интеллект станет инструментом для массовой литературы Писатель рассказала о разделении искусства на традиционное и созданное ИИ

Москва13 сен Вести.Искусственный интеллект станет инструментом для массовой литературы, однако он не заменит настоящих авторов. Об этом сообщила ТАСС автор романа "Вонгозеро" Яна Вагнер. По ее словам, "технологическое чудо" приведет к разделению в современном искусстве.

Будут люди, которые будут писать тексты с помощью ИИ, снимать фильмы с помощью ИИ, рисовать мультфильмы с помощью ИИ, а будут люди, которые будут это делать обычным методом отметила Вагнер

Она назвала внедрение нейросетей в литературу эволюционным процессом, к которому надо приспосабливаться. Однако новые технологии не повлияют на тех людей, которые пишут самостоятельно.

По мнению писательницы, в настоящее время литература постепенно утрачивает статус массового искусства и скоро новые произведения будут создаваться для небольшой аудитории. Читателям и авторам надо отнестись к данному факту по-философски, считает Вагнер.

Литератор отметила, что сейчас человечество увлечено "волшебной игрушкой", которая позволяет оживлять персонажей и создавать визуальный контент еще до выхода книги.