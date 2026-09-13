Москва13 сенВести.Искусственный интеллект станет инструментом для массовой литературы, однако он не заменит настоящих авторов. Об этом сообщила ТАСС автор романа "Вонгозеро" Яна Вагнер. По ее словам, "технологическое чудо" приведет к разделению в современном искусстве.
Будут люди, которые будут писать тексты с помощью ИИ, снимать фильмы с помощью ИИ, рисовать мультфильмы с помощью ИИ, а будут люди, которые будут это делать обычным методомотметила Вагнер
Она назвала внедрение нейросетей в литературу эволюционным процессом, к которому надо приспосабливаться. Однако новые технологии не повлияют на тех людей, которые пишут самостоятельно.
По мнению писательницы, в настоящее время литература постепенно утрачивает статус массового искусства и скоро новые произведения будут создаваться для небольшой аудитории. Читателям и авторам надо отнестись к данному факту по-философски, считает Вагнер.
Литератор отметила, что сейчас человечество увлечено "волшебной игрушкой", которая позволяет оживлять персонажей и создавать визуальный контент еще до выхода книги.