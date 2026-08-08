CBS: 79-летняя женщина въехала в детское учреждение в США, 8 детей пострадали

79-летняя женщина въехала в детское учреждение в США, восемь детей пострадали CBS: 79-летняя женщина въехала в детское учреждение в США, 8 детей пострадали

Москва8 авг Вести.79-летняя женщина въехала в дошкольное учреждение в городе Глендейл штата Калифорния в США. Информацию об этом распространил телеканал CBS.

По его данным, инцидент произошел утром в пятницу, 7 августа, когда водитель пыталась развернуться.

Во время разворота она ускорилась, ударила припаркованную машину на парковке, въехала в ворота и прямо в класс рассказал представитель полиции

По его словам, женщина перепутала газ и тормоз. В результате наезда пострадали восемь детей, их доставили в больницу. Травмы были оценены как незначительные, детей уже отпустили домой.