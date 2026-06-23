В США 85-летний мужчина с сигарой мчался со скоростью 180 км в час

85-летний мужчина с сигарой мчался со скоростью 180 км в час ради обгона В США 85-летний мужчина с сигарой мчался со скоростью 180 км в час

Москва23 июн Вести.В США 85-летний мужчина с сигарой в зубах мчался по дороге на скорости почти 180 километров в час, пытаясь обогнать другого водителя. Об этом рассказало издание New York Post.

Пожилой мужчина по имени Уильямс Босворт был задержан в ночь на 12 июня в городе Лисберг штата Флорида. Он подозревается в том, что мчался за рулем автомобиля Nissan 350Z, пытаясь обогнать водителя Chevrolet Corvette, скорость которого была свыше 200 километров в час. При этом на дороге действует скоростной режим до 70 километров в час.

Издание пишет, что пожилой мужчина был с сигарой, когда к его машине подошел правоохранитель. Босворт заявил полицейскому, что просто "катался на своей любимой машине ", а другой водитель "резко вилял" в его сторону, поэтому пожилой мужчина якобы попытался оторваться от этого автомобилиста. Полицейский в ответ на это заявил, что "не вчера родился", и знает, как выглядят уличные гонки.

Я никогда не хотел никому причинить проблем и не хочу их заявил Уильямс Босворт

Его арестовали. Пожилому мужчине предъявили обвинения в уличных гонках и опасном превышении скорости.

Водителем Chevrolet Corvette оказался 57-летний Филип Синьорино, он также был задержан позднее.

Оба мужчины отрицали участие в гонках и впоследствии внесли залог.