Майнинг-ферму с 90 аппаратами нашли под фальшполом в дагестанском селе

90 аппаратов для майнинга криптовалюты изъяты в дагестанском селе Майнинг-ферму с 90 аппаратами нашли под фальшполом в дагестанском селе

Москва7 июн Вести.В Республике Дагестан в селе Майданское Унцукульского района обнаружена незаконная майнинг-ферма с 90 аппаратами для добычи криптовалюты. Как рассказал и.о. директора филиала ПАО "РОССЕТИ Северный Кавказ-Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев в Telegram-канале, владельцы попытались скрыть устройства под специально оборудованным фальшполом.

Майнинг-ферма была выявлена при проведении рейдовых мероприятий. Мощность каждого аппарата составила около 3,5 кВт.

Оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей организацией… говорится в сообщении

Оборудование изъято, продолжается выяснение обстоятельств правонарушения.