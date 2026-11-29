Адвокат из Невады убил мать ради недвижимости в Нью-Йорке Следствие: адвокат Гилфорд убил мать, чтобы унаследовать ее недвижимость

Москва29 ноя Вести.Следствие полагает, что 55-летний адвокат из Невады Дэвид Гилфорд убил свою 84-летнюю мать Кэтрин, рассчитывая унаследовать ее нью-йоркскую недвижимость. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Тело погибшей обнаружили в ее доме в Плезант-Хилл (Калифорния): полицию вызвал друг семьи, который несколько дней не мог до нее дозвониться. По сведениям газеты Mercury News, смерть была насильственной — женщине нанесли не менее десяти ударов по голове тупым предметом.

Гилфорда задержали 21 ноября. В доме следователи нашли листок с составленным от руки перечнем покупок: среди пунктов фигурировали одежда, машина и новый мобильный телефон — приобрести это, как предполагается, Гилфорд собирался после вступления в наследство. Там же обнаружились многочисленные опустевшие баллоны из-под закиси азота. По мнению следствия, какое-то время после убийства, превышающее сутки, мужчина оставался рядом с телом.

Обвинение исходит из того, что мотивом преступления стало желание получить семейные активы — несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Нью-Йорке. Гилфорда отправили в следственный изолятор округа Контра-Коста, освобождение возможно под залог в 5 млн долларов.

Защитник Гилфорда Дэниел Хоровиц назвал выдвинутые правоохранителями версии бессмысленными и настаивает: его клиент любил мать, а финансовых оснований для убийства у него не было. По словам адвоката, после развода со второй женой Гилфорд вернулся к матери именно для того, чтобы за ней ухаживать.

Бывшая супруга обвиняемого Хизер Фолк придерживается иного мнения: она описывает его как человека, думающего прежде всего о выгоде, регулярно ссорившегося с матерью из-за денег и тратившего средства с ее кредитной карты.

В профессиональной среде Гилфорд известен как юрист, добивавшийся успеха в запутанных и громких процессах в разных штатах. Слушания по его делу пройдут 16 декабря.