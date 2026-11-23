Российский адвокат Жорин доставлен в больницу Cattinara в Италии без сознания

Адвокат Сергей Жорин экстренно госпитализирован в Италии: его готовят к операции Российский адвокат Жорин доставлен в больницу Cattinara в Италии без сознания

Москва23 ноя Вести.Российский адвокат Сергей Жорин был срочно доставлен в травматологическое отделение больницы Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, в настоящее время Жорин находится без сознания, медики готовят его к операции.

Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознания приводит агентство слова источника

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.