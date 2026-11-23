Москва23 нояВести.Российский адвокат Сергей Жорин был срочно доставлен в травматологическое отделение больницы Cattinara, расположенной в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
По словам собеседника агентства, в настоящее время Жорин находится без сознания, медики готовят его к операции.
Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara. Его готовят к операции. В настоящее время Жорин находится без сознанияприводит агентство слова источника
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.