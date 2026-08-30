На Кубе госпитализирован итальянский журналист Алессандро Ди Баттиста На Кубе госпитализирован итальянский журналист, выступающий против русофобии

Москва30 авг Вести.Экс-парламентарий, видный в прошлом деятель итальянского "Движения "5 звезд", публицист Алессандро Ди Баттиста госпитализирован на Кубе в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

В публикации отмечается, что 48-летний бывший политик находился на Острове Свободы по работе и готовил репортаж. Ди Баттиста поступил в больницу в Санта-Кларе с жалобами на сильные головные боли и плохое самочувствие. Его состояние оценивается как тяжелое. Позднее, по данным издания, его перевезли в больницу в Гаване.

Как сообщили в МИД Италии, посольство республики на Кубе находится в контакте с местными властями, и правительство готово направить государственный борт для вывоза Ди Баттисты в случае разрешения медиков.

Ранее глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья заявил, что США хотят задушить целую нацию, продлевая торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы. По его словам, решение о продлении блокады совпало с "самым жестким периодом нападения" Штатов на остров.