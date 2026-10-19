Москва19 окт Вести.Солист Мариинского театра Иван Бородулин получил множественные травмы, упав во время репетиции с высоты 7 метров. По его словам, причиной стала неисправность страховки. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

На репетиции упал с семиметровой высоты. У меня открытый перелом лучевой кости со смещением в локтевом суставе, а также сотрясение мозга. Слава богу, что жив остался. Страховка не сработала, и я полетел вниз приводит агентство слова артиста

Сейчас он находится в больнице и готовится к операции. После ему предстоит восстановление, которое может занять не менее 2,5 месяцев. Из-за случившегося ему пришлось отказаться от рабочих контрактов, так как врачи пока запрещают длительные перелеты в связи с риском развития тромбоза.