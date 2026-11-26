Адвокат Жорин допустил, что ему может потребоваться еще одна операция

Известный адвокат Жорин сообщил, что ему может потребоваться еще одна операция Адвокат Жорин допустил, что ему может потребоваться еще одна операция

Москва26 ноя Вести.Российский адвокат Сергей Жорин, госпитализированный в Италии, сообщил, что ему может потребоваться еще одна операция. Об этом он рассказал в интервью газете KP.RU.

По словам адвоката, рентгеновский снимок показал некоторые осложнения, и сам он ощущает, что выписываться из больницы пока рано.

Мне провели операцию. Но, вполне возможно, ввиду ряда обстоятельств, там потребуется еще одна операция. Сейчас как раз решается вопрос сказал Жорин

Он также добавил, что причиной его госпитализации стал несчастный случай, подробности которого он раскроет позже.

23 ноября стало известно, что 50-летнего Жорина госпитализировали в одну из итальянских больниц. Сообщалось, что он потерял сознание и перенес операцию.