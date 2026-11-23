Адвокат Сергей Жорин успешно перенес операцию в Италии Адвокат Жорин прооперирован в Италии, угрозы жизни нет

Москва23 ноя Вести.Российский адвокат Сергей Жорин, ранее экстренно доставленный в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, был прооперирован. Как сообщил ТАСС источник из окружения юриста, его жизни ничто не угрожает.

Адвокат Сергей Жорин прооперирован. Его жизни ничего не угрожает. Однако как минимум до конца недели он будет находиться в больнице под наблюдением врачей рассказал собеседник агентства

По данным источника, состояние Жорина после операции оценивается как стабильное, однако он останется под медицинским наблюдением как минимум до конца текущей недели.

23 ноября стало известно, что Жорин был госпитализирован без сознания, а медики готовят его к операции.