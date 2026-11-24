Адвокат Жорин пробудет в больнице в Италии не менее недели после операции

Сергей Жорин восстанавливается после операции в Италии и благодарит врачей Адвокат Жорин пробудет в больнице в Италии не менее недели после операции

Москва24 ноя Вести.Глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин сообщил РИА Новости, что восстанавливается после хирургического вмешательства и останется в клинике в Италии как минимум на неделю.

По его словам, он принимает обезболивающие, а травмам потребуется время для заживления.

Прихожу в себя после операции. Сейчас принимаю обезболивающие, травмы будут требовать определенного времени заживления, пробуду тут еще не меньше недели приводит агентство слова адвоката

Жорин пока не раскрывает обстоятельства произошедшего. Он выразил признательность медицинскому персоналу больницы Cattinara в области Фриули-Венеция-Джулия.

Адвоката госпитализировали 23 ноября.