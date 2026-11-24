Шурочкиной стало лучше, но она пробудет в больнице еще минимум две недели Мария Шурочкина продолжит лечение в больнице еще минимум две недели

Москва24 ноя Вести.Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, пострадавшая в результате пожара, проведет в больнице еще как минимум две недели. Об этом сообщил MAX-канал SHOT.

Марии стало заметно лучше - она провела пять дней в реанимации и 10 - в интенсивной терапии. Но ожоги 2–3 степени на руках и ногах все еще лечат: антибиотики и обезболивающие пациентке вводят через катетер на шее.

Если через две недели состояние позволит, Марию выпишут на амбулаторное лечение либо направят на реабилитацию. Чтобы руки и ноги снова двигались нормально после ожогов, может понадобиться несколько месяцев.

Если через две недели состояние Марии позволит, врачи могут выписать ее на амбулаторное лечение или перевести на реабилитацию говорится в публикации

Ранее СМИ сообщали о пожаре в ЖК бизнес-класса "Свой": там горела четырехкомнатная квартира. Дымом заволокло всю лестничную клетку, а огонь был виден с улицы. Эвакуировавшиеся жильцы услышали крики о помощи и женский плач - по пути наткнулись на олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину. Тут же вызвали скорую помощь, и спортсменку увезли в больницу с сильными ожогами рук, ног и грудной клетки.