Москва12 нояВести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая сильные ожоги при пожаре в квартире в Москве, остается в реанимации НИИ Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинской учреждение.
Мария Владимировна по-прежнему находится в реанимации для ожоговых больныхотмечается в сообщении
Состояние здоровья пострадавшей не уточняется.
Об инциденте стало известно 9 ноября. Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги, ее госпитализировали.
Ранее сообщалось, что угрозы жизни сестры Нюши нет.