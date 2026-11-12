Пострадавшая при пожаре Мария Шурочкина остается в реанимации

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина остается в реанимации четвертые сутки Пострадавшая при пожаре Мария Шурочкина остается в реанимации

Москва12 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая сильные ожоги при пожаре в квартире в Москве, остается в реанимации НИИ Склифосовского, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинской учреждение.

Мария Владимировна по-прежнему находится в реанимации для ожоговых больных отмечается в сообщении

Состояние здоровья пострадавшей не уточняется.

Об инциденте стало известно 9 ноября. Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги, ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что угрозы жизни сестры Нюши нет.