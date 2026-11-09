Мария Шурочкина после пожара находится в реанимации с сильными ожогами

Певица Нюша: сестра в реанимации, состояние стабильное Мария Шурочкина после пожара находится в реанимации с сильными ожогами

Москва9 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации, ее состояние стабильное, сообщила в Telegram-канале сестра спортсменки певица Нюша.

Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное говорится в публикации

Нюша от лица своей семьи поблагодарила подписчиков за поддержку.

Шурочкина пострадала при пожаре в своей квартире, причиной которого стала вспышка паров биотоплива. Девушка получила сильные ожоги. Она выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседи вызвали скорую.

Как сообщила ранее остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая, спортсменка может восстановиться за несколько месяцев.