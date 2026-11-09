Москва9 нояВести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации, ее состояние стабильное, сообщила в Telegram-канале сестра спортсменки певица Нюша.
Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильноеговорится в публикации
Нюша от лица своей семьи поблагодарила подписчиков за поддержку.
Шурочкина пострадала при пожаре в своей квартире, причиной которого стала вспышка паров биотоплива. Девушка получила сильные ожоги. Она выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседи вызвали скорую.
Как сообщила ранее остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая, спортсменка может восстановиться за несколько месяцев.