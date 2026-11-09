Врач сообщила, сколько времени понадобится Марии Шурочкиной на реабилитацию Врач Елисавецкая: сестре Нюши потребуется несколько месяцев на восстановление

Москва9 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши - Мария Шурочкина, получившая ожоги при пожаре, может восстановиться в течение нескольких месяцев, сообщила NEWS.RU остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая.

При ожогах I-II степени, охватывающих около 32% тела, как в случае с Шурочкиной, прогноз на выздоровление обычно благоприятный, хотя реабилитация потребует времени и комплексного подхода сказала остеотерапевт

Как объяснила Елисавецкая, все зависит от глубины повреждений: поверхностные травмы обычно заживают без образования грубых рубцов. Однако из-за большой площади поражения, особенно если задеты глубокие слои кожи, может потребоваться операция. При успешном проведении операций и отсутствии осложнений процесс заживления занимает от "нескольких недель до нескольких месяцев, после чего начинается этап реабилитации".

Специалист также предположила, что вернуться в большой спорт с подобными травмами Шурочкиной будет непросто. По словам врача, синхронное плавание требует максимальной гибкости, в то время как формирующиеся рубцы могут существенно сковывать движения.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в квартире Марии Шурочкиной стала вспышка паров биотоплива. Спортсменка с сильными ожогами выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседи вызвали скорую.