Вспышка паров биотоплива для камина стала причиной пожара в квартире Шурочкиной

Причиной пожара в квартире Марии Шурочкиной стала вспышка паров биотоплива Вспышка паров биотоплива для камина стала причиной пожара в квартире Шурочкиной

Москва9 ноя Вести.Причиной пожара в московской квартире в ЖК "Свой", где находилась олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, стала вспышка паров биотоплива, которое используют для заправки биокамина. Об этом сообщает SHOT.

Ранее стало известно, что младшая сестра певицы Нюши находится в тяжелом состоянии. Площадь ожогов увеличилась до 32% тела.

Накануне поздно вечером спортсменка и сестра певицы Нюши пыталась заправить стоящий в квартире камин, не выключила один из приборов, что привело к моментальному возгоранию отмечается в сообщении

Одежда Марии мгновенно загорелась, дым заполнил всю лестничную площадку. Соседи вызвали скорую.