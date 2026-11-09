Москва9 нояВести.Федерация водных видов спорта России выразила готовность оказать необходимую помощь двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, которая получила серьезные ожоги при пожаре в квартире в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации в MAX.
Представители Федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку. Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановленияотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи, груди, живота и рук. Ее госпитализировали.
Мария Шурочкина находится в тяжелом состоянии.