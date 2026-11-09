Федерация водных видов спорта сделала заявление после госпитализации Шурочкиной Федерация водных видов спорта готова помочь пострадавшей при пожаре Шурочкиной

Москва9 ноя Вести.Федерация водных видов спорта России выразила готовность оказать необходимую помощь двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, которая получила серьезные ожоги при пожаре в квартире в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации в MAX.

Представители Федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку. Мы желаем Марии сил и скорейшего восстановления отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи, груди, живота и рук. Ее госпитализировали.

Мария Шурочкина находится в тяжелом состоянии.