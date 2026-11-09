Соседи вызвали скорую выбежавшей из квартиры с сильными ожогами Марии Шурочкиной Пострадавшей при пожаре в квартире Марии Шурочкиной помогли соседи

Москва9 ноя Вести.Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина сама потушила себя во время пожара в своей квартире. Спортсменка с сильными ожогами выбежала из квартиры и стала звать на помощь. Соседи вызвали скорую, сообщает Mash на спорте.

Ранее стало известно, что причиной возгорания в квартире на 17 этаже в московском ЖК "Свой" стала вспышка паров биотоплива, которое используют для заправки биокамина. Сестра певицы Нюши пыталась заправить камин, когда произошла вспышка и ее одежда моментально загорелась.

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Мария Шурочкина находится в тяжелом состоянии, площадь ожогов увеличилась до 32% тела.

Все произошло в районе 23.00. Скорую спортсменке вызвали соседи. Со слов одной из них, она услышала крики на лестничной площадке. Шурочкина самостоятельно вышла из квартиры с сильными ожогами, находясь в шоковом состоянии отмечается в сообщении

Пострадавшая громко кричала и звала на помощь. Соседи вызвали экстренные службы.