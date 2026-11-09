В Сети появились снимки квартиры Марии Шурочкиной после возгорания

Опубликованы кадры квартиры Марии Шурочкиной после пожара В Сети появились снимки квартиры Марии Шурочкиной после возгорания

Москва9 ноя Вести.Издание KP.RU опубликовало снимки, сделанные после пожара в квартире двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной - сестры певицы Нюши.

На кадрах заметны следы огня: обгоревшая входная дверь, а также сажа и копоть на внешней стороне дома у окна квартиры.

Возгорание произошло на 17 этаже жилого комплекса "Свой". Предварительно, в момент ЧП 31-летняя гимнастка заправляла биокамин - декоративное устройство на биоэтаноле, для которого не требуется дымоход.

В управляющей компании рассказали, что датчики и автоматические системы пожаротушения сработали штатно, а жильцы действовали оперативно - это помогло избежать дополнительных рисков для экстренных служб.

Ранее певица Нюша сообщила, что Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии. Спортсменка получила сильные ожоги. Выбежав из квартиры, она стала звать на помощь, а бригаду скорой вызвали соседи.