Угрозы жизни олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной после пожара нет Мария Шурочкина избежала серьезных последствий для здоровья после пожара

Москва11 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая ожоги при пожаре в квартире в Москве, избежала серьезных последствий для здоровья. Сестра певицы Нюши остается в реанимации НИИ им. Склифосовского с ожогами 2-й и 3-й степени в стабильном состоянии, сообщает SHOT.

Ранее стало известно, что Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин в своей квартире в ЖК "Свой", когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги. Ее госпитализировали.

Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газом отмечается в сообщении

Жизненно важные органы спортсменки не повреждены, каких-либо патологий нет. Жизни Марии Шурочкиной ничего не угрожает.