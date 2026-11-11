Москва11 нояВести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая ожоги при пожаре в квартире в Москве, избежала серьезных последствий для здоровья. Сестра певицы Нюши остается в реанимации НИИ им. Склифосовского с ожогами 2-й и 3-й степени в стабильном состоянии, сообщает SHOT.
Ранее стало известно, что Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин в своей квартире в ЖК "Свой", когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги. Ее госпитализировали.
Из-за сильного возгорания в помещении, а также вспыхивания горючей жидкости для биокамина существовал риск для легких спортсменки, однако никаких проблем выявлено не было. Шурочкина вовремя выбежала из квартиры и не надышалась угарным газомотмечается в сообщении
Жизненно важные органы спортсменки не повреждены, каких-либо патологий нет. Жизни Марии Шурочкиной ничего не угрожает.