"Пальцы у нее все в бинтах": Мария Шурочкина остается в реанимации Пострадавшая при пожаре Мария Шурочкина остается в реанимации

Москва11 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая серьезные ожоги при пожаре в своей квартире в Москве, пока остается в реанимации, сообщила в соцсетях ее мать Оксана Шурочкина.

Она в реанимации еще, и пальцы у нее все в бинтах написала Шурочкина-старшая

Спортсменка, сестра певицы Нюши находится в отделение реанимации и интенсивной терапии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У нее диагностированы ожоги II и III степени, но состояние пострадавшей стабильное. Врачи говорят, что серьезных последствий для здоровья ей удалось избежать.