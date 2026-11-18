Москва18 нояВести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, госпитализированная с тяжелыми ожогами 9 ноября в НИИ Склифосовского, остается в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинской учреждение.
Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больныхговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что спортсменка получила ожоги второй и третьей степени при попытке разжечь биокамин у себя дома. Состояние Шурочкиной стабильно, серьезных последствий для жизненно важных органов удалось избежать.