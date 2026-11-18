Чемпионка Мария Шурочкина остается в реанимации для ожоговых больных

Спортсменка Шурочкина остается в ожоговой реанимации института Склифосовского Чемпионка Мария Шурочкина остается в реанимации для ожоговых больных

Москва18 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, госпитализированная с тяжелыми ожогами 9 ноября в НИИ Склифосовского, остается в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинской учреждение.

Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что спортсменка получила ожоги второй и третьей степени при попытке разжечь биокамин у себя дома. Состояние Шурочкиной стабильно, серьезных последствий для жизненно важных органов удалось избежать.