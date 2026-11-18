Пострадавшую на пожаре олимпийскую чемпионку Шурочкин перевели в обычную палату Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина переведена из реанимации в обычную палату

Москва18 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, получившая сильные ожоги в результате пожара в квартире в Москве, переведена из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает SHOT.

После десяти дней интенсивной терапии состояние сестры Нюши после пожара значительно улучшилось. Она продолжает лечение и остается под пристальным наблюдением врачей. Из-за ожогов 2–3-й степени, затронувших грудь, живот, руки и кисти, Марии ставят капельницы с антибиотиками и обезболивающими через венозный катетер на шее говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Несчастный случай произошел 8 ноября. Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда вспыхнули пары биотоплива. В результате спортсменка получила сильные ожоги. Ей оказывают помощь в НИИ имени Склифосовского.

Известно, что голова и лицо Шурочкиной при пожаре не пострадали, жизненно важные органы не повреждены.