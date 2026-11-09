Сосед Марии Шурочкиной: она держалась мужественно, хоть ей было очень больно

Сосед о Шурочкиной: держалась она мужественно Сосед Марии Шурочкиной: она держалась мужественно, хоть ей было очень больно

Москва9 ноя Вести.Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая в результате пожара в ее квартире, вела себя очень мужественно. Об этом рассказал ИС "Вести" один из соседей спортсменки - Артем Парфенов.

По словам мужчины, живущего на 13-м этаже, в момент начала пожара он уже спал.

Проснулся от сигнализации. Соседка сказала, что на 17-м пожар. Поднялся туда - ну, соседка обгоревшая была. Только она единственная пострадала, собственно. Держалась она достаточно мужественно, не орала, ничего, но, естественно, ей было больно очень… Она сама вышла. Дверь она закрыла, не оставила открытой… Молодец - понимала, что нужно закрыть, чтобы кислород [не поступал к месту возгорания] рассказал Парфенов

Пожарные, по его словам, приехали очень быстро.

Минут за пять они буквально потушили пожар и около часа, может, чуть больше, они дежурили здесь на возможность возгорания. Все в порядке, все быстро затушили и уехали рассказал он

Пострадавшую отвели в машину скорой помощи, ей оказали первую помощь, а затем госпитализировали. По мнению Парфенова, у нее ожоги как минимум третей степени.

Быструю реакцию оперативных служб на пожар отметил и еще один сосед Марии Шурочкиной - сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов. По его словам, пожарная тревога сработала около 11 часов вечера, появился запах гари и дым.

Мы быстренько надели теплую одежду, взяли документы, выбегаем к лифту, лифт уже отключили, он не работал. Начинаем спускаться по лестнице, и бегут все соседи. Кто-то в шортах, в майках, с детьми, с кошками, с собаками. То есть кто что успел взять самое важное, ценное для жизни, начинает спускаться. В этот момент уже подъехала одна машина пожарных, и когда мы спускались, в этот момент уже два пожарных поднимались. Потом за ними пошли медики… Оперативно сработали спецслужбы, в течение 5-10 минут был полный двор автомобилей - и карета скорой помощи, и пожарные рассказал Дмитрий Сафронов ИС "Вести"

По имеющейся информации, причиной возгорания в квартире Марии Шурочкиной на 17-м этаже в московском ЖК "Свой" стала вспышка паров биотоплива, используемого для заправки биокамина.