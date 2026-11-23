Олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной предстоит операция после пожара Пострадавшей при пожаре Шурочкиной предстоит операция

Москва23 ноя Вести.Двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, получившей сильные ожоги при пожаре в квартире в Москве, будет проведена операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России.

На данный момент спортсменку перевели из отделения реанимации в обычную палату. Ее состояние оценивается как стабильное.

Федерация водных видов спорта России продолжает следить за ситуацией. Мы по-прежнему на связи с семьей спортсменки и готовы оказать любую необходимую поддержку. Желаем Марии сил и скорейшего восстановления отмечается в сообщении

Об инциденте стало известно 9 ноября. Мария Шурочкина пыталась заправить биокамин, когда произошла вспышка паров биотоплива. В результате синхронистка получила сильные ожоги, ее госпитализировали.