Москва24 ноя Вести."Аэрофлот" ведет работу над увеличением заказа самолетов МС-21 до 200 бортов. Об этом ТАСС сообщил глава компании Сергей Александровский.

Мы уже ведем работу над увеличением заказа. Ранее мы обозначали перспективу третьего контракта еще на 92 самолета. Это позволит довести совокупный портфель заказов до 200 МС-21 отметил Александровский

Он рассказал, что в настоящее время "Аэрофлот" заключил контракты на поставку 108 воздушных судов МС-21. Первая партия включает 18 самолетов, вторая – еще 90. Поставки запланированы до 2032 года.

Первые восемь МС-21 перевозчик рассчитывает получить в 2027 году, добавил глава компании.

МС-21 - российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость - 211 человек. Он должен заменить на отечественном рынке Ту-154 и семейство Ту-204.