Москва23 ноя Вести.Аэропорт Стрежевого в Томской области продолжит работу, власти региона сохранят субсидирование авиарейсов Томск – Стрежевой и Томск – Нижневартовск. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в ходе прямой линии.

Ранее стало известно, что в 2025 году Роспотребнадзор через суд требовал аннулировать лицензию аэропорта Стрежевого. В январе нынешнего года ведомство отказалось от иска после устранения нарушений. Производство по делу прекратили.

Аэропорт Стрежевого не закрывается, он будет работать. Более того, мы продолжаем субсидировать рейсы Томск – Стрежевой и Томск – Нижневартовск сообщил Владимир Мазур

Он также отметил, что власти региона ведут переговоры с правительством Ханты-Мансийского автономного округа по дальнейшей организации транспортного сообщения.

Те сигналы, которые поступают, все равно в работе и у меня на контроле. Я думаю, мы сделаем этот аэропорт достойным, и он будет работать подчеркнул глава региона

Владимир Мазур добавил, что продолжается ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту.