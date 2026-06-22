Актер Охлобыстин признался, что не ездил в Турцию из-за запретов Охлобыстин заявил, что не посещал Турцию из-за запретов

Москва22 июн Вести.Актер Иван Охлобыстин заявил, что не ездил в Турцию из-за введенных против него санкций за рубежом. Об этом артист сказал в эфире одного из федеральных каналов.

Охлобыстин сыграл в фильме "Холоп 3", часть действия сюжета которого происходит в Турции.

Актер подчеркнул, что внесен в санкционный список стран Евросоюза, Прибалтики, Канады и Украины.

Я в Турцию не ездил, мне нельзя. Я в ЕС запрещен, меня ловят как террориста сказал Охлобыстин

Актер подчеркнул, что его не беспокоит невозможность посетить зарубежные страны, поскольку ограничения помогли ему лучше узнать Россию.

В марте 2025 года сообщалось, что Охлобыстин стал фигурантом уголовного дела на Украине. Он проходит по трем статьям в качестве подозреваемого.