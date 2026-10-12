Актриса Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского фонда SHOT: актриса Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского фонда

Москва12 окт Вести.С начала 2026 года актриса Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей от британского благотворительного фонда PACED, попечителем которого она сама же и является. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что войти в руководство PACED Дапкунайте позвал ее бывший муж, бизнесмен Дмитрий Ямпольский, участвовавший в составлении устава фонда.

Ингеборга Дапкунайте получила около двух миллионов рублей от британского благотворительного фонда отмечается в публикации

Компания занимается паллиативной помощью и обучает ей специалистов на русском и английском языках, получая гранты и пожертвования, в частности, из Великобритании и Евросоюза. По данным Telegram-канала, после прихода актрисы объем таких финансовых вливаний вырос почти втрое.

Актриса не может получать зарплату как сотрудник, однако устав компании позволяет отдельно платить попечителям за оказанные фонду услуги. Дапкунайте заключила соответствующий договор и с начала года получила около 2 млн рублей. Еще около 2,8 млн рублей заработали преподаватели фонда, а выручка организации за год составила около 11 млн рублей.

В январе в связи с неуплатой членских взносов Дапкунайте исключили из состава Союза кинематографистов России.