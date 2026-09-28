Обвиняемая в терроризме экс-модель получала средства от дочери Ходорковского Основательница RDS Максимова получала средства из фонда Ходорковского

Москва28 сен Вести.Структура RDS (Russian Democratic Society, признана в РФ нежелательной), основательница которой обвинена в пособничестве терроризму, с 2023 по 2025 год получила эквивалент 20 млн рублей из грантовых средств фонда Анастасии Ходорковской, дочери основателя НК "ЮКОС", выяснил RT.

По данным спецслужб, RDS UK был создан Максимовой после начала СВО "в интересах британских элит", чтобы объединить вокруг себя российских релокантов на территории Великобритании.

RT изучил реестр юрлиц Британии стало и выяснил подробности о работе основательницы RDS, 40-летней россиянки модели Ксении Максимовой.

Мы видим системную картину: организация, зарегистрированная как "контролирующее лицо" одной бывшей моделью, за короткий срок превратилась в финансовый хаб, связанный с фондами Ходорковских и британскими грантами говорится в документах

Организация RDS была зарегистрирована в ноябре 2022 года, однако почти сразу сменила название на GBRDS CIC. В документах компании Максимова фигурирует как единственное "контролирующее лицо" и директор.

Финансовые поступления структуры росли: если в 2022-2023 годах организация получила £13,7 тыс., то в 2024-м, согласно отчетности, - еще £54,5 тыс. За 2025 год Максимова отчет не подавала, но RT удалось найти сумму ее дохода в другом источнике - отчете британского фонда NGEF (New Generation Europe Foundation), который возглавляет Анастасия Ходорковская, дочь Михаила Ходорковского. По этим данным, в 2025-м NGEF перечислил GBRDS Максимовой £115,4 тыс.

Примечательно, что сама Анастасия Ходорковская в 2025 году получила для своей организации грант в $10 млн от фонда отца - Khodorkovsky Foundation.

Кроме того, RT выяснил из реестра, что Максимова владеет еще одним юрлицом в Лондоне - Consuls of AWR ("Консулы Антивоенной России"). Это название перекликается с ее должностью "консула" в "Антивоенном комитете" Ходорковского (Движение "Антивоенный комитет" признано террористическим.)

Вторая организация зарегистрирована по адресу коворкинга Spaces в Илинге - в том же районе Лондона, где Максимова в 2025 году была избрана местным депутатом от Партии либеральных демократов.

Биография Максимовой довольно разнообразна: она родилась в Душанбе, долгое время жила в Выборге, где работала бухгалтером - сначала в фармацевтических компаниях, затем в госучреждении, занимавшемся обращением с отходами в Ленинградской области. В 2000-х годах она оказалась в модельном бизнесе и, по собственным утверждениям, входила в мировой топ-50 моделей.

Из ее интервью СМИ-иноагентам следует, что в 2011-2012 годах, уже живя в Лондоне, она прилетала в Россию, чтобы участвовать в антиправительственных митингах. В документах реестра юрлиц Соединенного королевства указано, что Максимова имеет британское гражданство.

ФСБ обвиняет бывшую модель по статье 205.5 УК России ("Участие в террористической организации").

Также в ФСБ отметили, что через RDS она собирала средства в пользу Украины и сотрудничала с "Антивоенным комитетом" Ходорковского. В марте 2026 года "АК" был признан террористической организацией.

Ранее сообщалось, что RDS стала площадкой для лиц, планирующих насильственный захват власти в РФ.