Москва28 сенВести.ФСБ России продолжит противодействовать террористической деятельности, к которой Великобритания привлекает релокантов из России, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве проинформировали о следственных действиях и уголовном деле в отношении россиянки Ксении Максимовой, бывшей модели и функционера нежелательной в РФ организации Russian Democratic Society UK.
ФСБ России продолжит работу по нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном с использованием российских релокантовсообщили в ЦОС ФСБ
По данным ФСБ, признанная в России нежелательной организацией Russian Democratic Society UK была создана в Великобритании после начала СВО. Как заявляет ведомство, организация объединяет российских релокантов, которые помогают Киеву и проводят антироссийские мероприятия с участием представителей организаций, признанных в РФ экстремистскими и террористическими.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.
В августе президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов.