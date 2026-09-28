ФСБ продолжит борьбу с попытками Лондона использовать релокантов против России

ФСБ намерена бороться с вовлечением релокантов в Британии в работу против РФ ФСБ продолжит борьбу с попытками Лондона использовать релокантов против России

Москва28 сен Вести.ФСБ России продолжит противодействовать террористической деятельности, к которой Великобритания привлекает релокантов из России, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве проинформировали о следственных действиях и уголовном деле в отношении россиянки Ксении Максимовой, бывшей модели и функционера нежелательной в РФ организации Russian Democratic Society UK.

ФСБ России продолжит работу по нейтрализации террористической деятельности, инициированной Лондоном с использованием российских релокантов сообщили в ЦОС ФСБ

По данным ФСБ, признанная в России нежелательной организацией Russian Democratic Society UK была создана в Великобритании после начала СВО. Как заявляет ведомство, организация объединяет российских релокантов, которые помогают Киеву и проводят антироссийские мероприятия с участием представителей организаций, признанных в РФ экстремистскими и террористическими.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.

В августе президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов.