Москва28 сен Вести.Создатель базирующейся в Великобритании и признанной нежелательной в РФ структуры Russian Democratic Society (RDS) россиянка Ксения Максимова объявлена в федеральный и международные розыски, сообщает ФСБ.

Кроме того, Максимова включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Максимова объявлена в федеральный и международные розыски, а также включена в перечень Росфинмониторинга "Организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" говорится в сообщении ЦОС

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

По данным ФСБ, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании. Через организацию Максимова организовала сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах Украины. Как утверждают в ФСБ, RDS стала площадкой для выступлений лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в РФ, в частности руководства и членов движения "Антивоенного комитета России", которое было признано террористическим.