ФСБ: через RDS в Британии организован сбор средств для киевского режима

В Британии через RDS организовали сбор средств для киевского режима ФСБ: через RDS в Британии организован сбор средств для киевского режима

Москва28 сен Вести.В Великобритании через действующую в стране антироссийскую структуру Russian Democratic Society UK (RDS)(признана нежелательной организацией в РФ) был организован сбор денег, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима. Об этом сообщила ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что инициатором сбора денег стала организатор и лидер RDS, гражданка РФ Ксения Максимова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Через "Russian Democratic Society UK" и ее членов Максимовой была организована работа по сбору денежных средств, оборудования и иной помощи в интересах киевского режима говорится в заявлении

По информации ФСБ России, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Соединенном Королевстве.

Ранее создатель и лидер действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society (RDS) гражданка РФ Ксения Максимова была объявлена в федеральный и международные розыски, Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.