ФСБ поименно знает всех релокантов, которые решили связать судьбу с Лондоном

ФСБ: контрразведка РФ поименно знает всех, кто решил связать судьбу с Лондоном ФСБ поименно знает всех релокантов, которые решили связать судьбу с Лондоном

Москва28 сен Вести.Российская контрразведка знает по именам всех решивших связать свою судьбу с Лондоном релокантов, которые желают РФ поражения. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

По его словам, попытки Великобритании сформировать марионеточные организации "под видом демократической альтернативы", а также задействовать их "в ущерб безопасности страны обречены на провал".

Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражений, известны контрразведке поименно подчеркнул представитель ФСБ

Он отметил, что федеральной службе виден каждый шаг релокантов, "их судьбы предрешены".

Ранее ФСБ сообщила, что создатель действующей в Великобритании и признанной нежелательной в РФ структуры Russian Democratic Society объявлена в федеральный и международные розыски.