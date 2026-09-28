ФСБ: созданную в Британии RDS используют желающие захватить власть в России ФСБ: RDS стала площадкой для лиц, планирующих насильственный захват власти в РФ

Москва28 сен Вести.Структура Russian Democratic Society UK (RDS, признана в РФ нежелательной), созданная в Великобритании россиянкой Ксенией Максимовой (признана экстремистом и террористом на территории РФ), стала площадкой для тех, кто планирует насильственный захват власти и смену конституционного строя в России. Об этом заявила ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что против Максимовой возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. По данным ФСБ, RDS объединила вокруг себя российских релокантов в Великобритании, через эту организацию женщина организовала сбор денег для киевского режима.

Являясь главой указанной организации, росгражданка превратила Russian Democratic Society UK в площадку для выступлений лиц, вынашивающих планы по насильственному захвату власти и смене конституционного строя в России, в частности, руководства и членов движения "Антивоенного комитета России" (запрещенная в РФ террористическая организация) говорится в заявлении

Также в Федеральной службе безопасности сообщили, что RDS, помимо прочего, стала еще и площадкой для мероприятий в поддержку таких структур, как ФБК (запрещенная в РФ террористическая организация), распространения фейковой информации о действиях ВС РФ и психологической травли российских официальных лиц в Лондоне в интересах западных кураторов.