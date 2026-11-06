Москва6 ноя Вести.Народная артистка РФ Екатерина Гусева рассказала о работе и дружбе с народным артистом РФ Анатолием Васильевым. Подробностями о партнере по сцене она поделилась с информационной службой "Вести".

Мальчишка, хулиган. Очень яркая, темпераментная актерская природа, невероятная мужская харизма, обаяние. Его всегда много. Большой голос, высокий рост, крупный жест, большая пауза. Забирает собой все пространство вокруг. То есть он такой видный, яркий мужчина… Я его называю Толенька рассказала Гусева

Работать с Васильевым – счастье, признается артистка.

Наш Театр Моссовета – театр-семья. Мы все, как родные, близкие люди, и вот у нас нет каких-то регалий, пиетета. Уважение есть и есть любовь, какая-то теплота работать с ним [Анатолием Васильевым] – это счастье, просто счастье – быть рядом. Его очень любит зритель, ходит на спектакли с его участием. Это чувствуется, как его принимают… Это такие отношения, как вам сказать, прекрасные. И хулиганские, и дружеские, и партнерские. Очень я его люблю, уважаю как артиста, как человека сказала Гусева

Ранее Васильев рассказал, как ему удается в 80 лет сохранять творческую энергию.