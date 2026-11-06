Звезда "Сватов" Васильев рассказал, как ему удается сохранять творческую энергию Народному артисту РФ Анатолию Васильеву исполнилось 80 лет

Москва6 ноя Вести.Народный артист России Анатолий Васильев, известный зрителям по сериалу "Сваты" и кинокартине "Экипаж", празднует юбилей – 80 лет. Как актеру удается сохранять "рабочую батарейку", он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

На вопрос, откуда артист черпает силы для работы, Васильев ответил, что его подпитывают зрители.

Хороший вопрос. Вот если вы [зрители] рядом со мной, то за вами стоит весь мир, который я обожаю. Будьте со мной всегда сказал Васильев

Фильмография Анатолия Васильева насчитывает более 70 работ в кино и сериалах. Актер также много лет выходит на сцену Театра имени Моссовета – сейчас Васильев исполняет роль Райнера – друга Франтишека Абеля - в спектакле "Соло для часов с боем".