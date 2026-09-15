Москва15 сен Вести.Народный артист России, режиссер, сценарист Николай Бурляев сообщил в беседе с ИС "Вести", что видит сходство между собой и полководцем Александром Суворовым.

Мне ученые прислали из Америки самый точный портрет Суворова. Я им задал вопрос: "Вы что, с меня его писали?". То есть это поразительное сходство. Но тут еще и сходство характеров сказал Бурляев

Артист рассказал, что написал сценарий, где ключевую роль играет русский полководец.

Сейчас, когда я погружаюсь в Суворова, я вижу, что он был такой же как бы шут для окружающего мира: говорил правду монархам, его гнали со двора, Павел (император Павел I. - Прим. ред.) его прогнал (17 февраля 1797 года Суворов был уволен из армии без права ношения мундира. - Прим. ред.), потому что он при нем кукарекал… Это поразительный образ и очень нужный России человек, не проигравший ни одного сражения добавил он

В августе Николаю Бурляеву исполнилось 80 лет. Он рассказывал, что для него этот возраст — только разминка.