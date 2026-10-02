Москва2 окт Вести.Поскольку на шоу "Ну-ка, все вместе!" идет серьезная борьба, оценивать участников приходится интуитивно. Об этом заявила ИС "Вести" певица, народная артистка России Валерия, присоединившаяся к составу жюри проекта.

[Шоу "Ну-ка все вместе"] - это борьба. Скорее [выбираю], ориентируясь на интуицию, вот как человек в целом, как личность перед тобой. Есть что сказать этому артисту или пока еще не очень. Вообще потрясающий проект, я его обожаю, не только я, рейтинги говорят сами за себя