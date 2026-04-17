США теряют способность оказывать влияние на события по всему миру, заявил в интервью ИС "Вести" профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Эксперт подчеркивает, что утрата влияния стала следствием непродуманной политики руководства Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты не являются мировым гегемоном: мы живем в многополярном мире, на планете есть три великие державы – США, Китай и Россия. Когда в международной системе есть три великие державы, гегемона быть не может. Но еще важнее то, что Соединенные Штаты утратили способность использовать свою огромную мощь, чтобы влиять на события по всему мирузаявил он
По мнению профессора, нынешняя политика США не соответствует национальным интересам страны.
[Утрата влияния] происходит потому, что администрация [президента США] Трампа проводит поразительно глупую политику — политику, которая не отвечает национальным интересам Америкизаявил Миршаймер
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отмечал единую стратегию американских президентов последних лет. В частности, указывал он, Дональда Трампа и Джо Байдена объединяет желание сохранить гегемонию США.