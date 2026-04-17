Москва17 апр Вести.США теряют способность оказывать влияние на события по всему миру, заявил в интервью ИС "Вести" профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Эксперт подчеркивает, что утрата влияния стала следствием непродуманной политики руководства Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты не являются мировым гегемоном: мы живем в многополярном мире, на планете есть три великие державы – США, Китай и Россия. Когда в международной системе есть три великие державы, гегемона быть не может. Но еще важнее то, что Соединенные Штаты утратили способность использовать свою огромную мощь, чтобы влиять на события по всему миру