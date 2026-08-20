Анализ показал, когда чаще ограничивали полеты в аэропортах РФ РБК: почти две трети ограничений в аэропортах РФ вводили ночью

Москва20 авг Вести.Почти две трети ограничений в аэропортах России, о которых Росавиация сообщала в своем телеграм-канале, приходились на промежуток с 22:00 до 8:00 мск. Такие выводы содержатся в анализе РБК, построенном на публикациях в телеграм-канале ведомства за период с 1 января по 31 июля.

Самым распространенным двухчасовым отрезком, в который приостанавливались полеты, стал промежуток с 2:00 до 3:59 - на него пришлось 14,45% вошедших в анализ случаев. Немногим меньше ограничений вводилось с 0:00 до 1:59 (14,33%) и с 4:00 до 5:59 (13,89%). Еще 10,09% мер приходились на время с 6:00 до 7:59.

После восьми утра частота введения ограничений снижалась: на каждый двухчасовой интервал с 8:00 до 22:00 приходилось от 4 до 6,8% случаев, а минимум зафиксирован в промежутке с 16:00 до 17:59 (4,02%). Ближе к ночи показатель вновь увеличивался - с 22:00 до 23:59 стартовали 10,32% эпизодов. Оценку РБК пресс-служба Росавиации назвала справедливой.

При подсчете РБК учитывал только те случаи, для которых удалось соотнести сообщение Росавиации о введении ограничений с последующим сообщением об их отмене. Из выборки исключались переходные и частичные режимы, ситуации, когда аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, а также эпизоды длительностью свыше суток, которые не удалось дополнительно подтвердить. Таким образом, речь идет об очищенной выборке сопоставимых случаев, а не обо всех ограничениях, вводившихся за указанный период.

С начала полномасштабных боевых действий на Украине в российских регионах неоднократно вводили план "Ковер", во многих случаях - на фоне угроз или атак беспилотников. По этой причине аэропорты временно ограничивают прием и выпуск воздушных судов. Вводя такие ограничения на посадку и отправку самолетов, Росавиация указывает, что они нужны для обеспечения безопасности полетов.