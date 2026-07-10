Москва10 июлВести.Ангар размером 12 на 50 метров загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС России по городу в MAX.
О пожаре сообщили в 13.48 пятницы, 10 июля.
Поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом 5. Происходит горение в ангаре размером 12х50 метровпишет МЧС
Площадь распространения огня уточняется. В 14.12 ранг пожара повысили до номера 1Бис.
О пострадавших информации не поступало. К тушению огня привлекли 36 человек и восемь единиц техники.