В Санкт-Петербурге загорелся ангар размером 12 на 50 метров

Ангар размером 12 на 50 метров вспыхнул в Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся ангар размером 12 на 50 метров

Москва10 июл Вести.Ангар размером 12 на 50 метров загорелся в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает управление МЧС России по городу в MAX.

О пожаре сообщили в 13.48 пятницы, 10 июля.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлострой, дом 5. Происходит горение в ангаре размером 12х50 метров пишет МЧС

Площадь распространения огня уточняется. В 14.12 ранг пожара повысили до номера 1Бис.

О пострадавших информации не поступало. К тушению огня привлекли 36 человек и восемь единиц техники.