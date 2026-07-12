В Кронштадтском районе Петербурга горят эллинги на площади 600 кв. метров

В Кронштадте тушат пожар в эллингах на площади 600 квадратных метров В Кронштадтском районе Петербурга горят эллинги на площади 600 кв. метров

Москва12 июл Вести.В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание в эллингах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу на платформе MAX.

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу: улица Восстания, дом №76, поступило в 06.00 в воскресенье, 12 июля.

К моменту прибытия пожарных горели эллинги на площади 600 квадратных метров. В 06.15 рангу возгорания был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Уточнение по пожару в Кронштадтском районе… Происходит горение эллингов на площади 600 кв. метров. В 06.15 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС говорится в публикации МЧС

Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара задействованы 25 спасателей и пять единиц специальной техники.