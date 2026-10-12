Москва12 октВести.Американского посла в Греции Кимберли Гилфой могут уволить из-за предполагаемого вымогательства денег с ее стороны. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность увольнения посла США в Греции Кимберли Гилфойлговорится в материале
Агентство уточняет, что окончательное решение в отношении Гилфой и ее посольства примут со дня на день.
Ранее в СМИ распространилась информация, что дипломат просила 100 тысяч долларов у давнего сторонника президента США Дональда Трампа в обмен на политическое влияние. Мужчина не стал переводить ей деньги, а также предоставил крупному американскому телеканалу всю переписку с послом.