Москва16 октВести.Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли лишился своей должности, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на трех американских чиновников.

Глава Белого дома назначил Замполли своим спецпосланником в марте 2025 года.

Замполли проинформировали о том, что его статус спецпредставителя прекращен и он больше не является государственным служащим

рассказал один из собеседников телеканала

Информация о потенциальной отставке Замполли появилась после публикации издания Politico, в которой говорилось о его конфликте с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

Паоло Замполли — бывший модельный агент, сотрудничавший с первой леди США Меланией Трамп. Предприниматель утверждает, что именно он организовал вечеринку, на которой в 1998 году она познакомилась с будущим мужем.

11 октября агентство Associated Press узнало, что американский посол в Греции Кимберли Гилфой может лишиться поста из-за предполагаемого вымогательства денег с ее стороны.