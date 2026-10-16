CNN: спецпредставитель Трампа Замполли потерял пост после ссоры в Госдепе

CNN: ссора в Госдепе привела к увольнению спецпредставителя Трампа CNN: спецпредставитель Трампа Замполли потерял пост после ссоры в Госдепе

Москва16 окт Вести.Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли лишился своей должности, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на трех американских чиновников.

Глава Белого дома назначил Замполли своим спецпосланником в марте 2025 года.

Замполли проинформировали о том, что его статус спецпредставителя прекращен и он больше не является государственным служащим рассказал один из собеседников телеканала

Информация о потенциальной отставке Замполли появилась после публикации издания Politico, в которой говорилось о его конфликте с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

Паоло Замполли — бывший модельный агент, сотрудничавший с первой леди США Меланией Трамп. Предприниматель утверждает, что именно он организовал вечеринку, на которой в 1998 году она познакомилась с будущим мужем.

11 октября агентство Associated Press узнало, что американский посол в Греции Кимберли Гилфой может лишиться поста из-за предполагаемого вымогательства денег с ее стороны.