Москва16 октВести.Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству Паоло Замполли лишился своей должности, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на трех американских чиновников.
Глава Белого дома назначил Замполли своим спецпосланником в марте 2025 года.
Замполли проинформировали о том, что его статус спецпредставителя прекращен и он больше не является государственным служащимрассказал один из собеседников телеканала
Информация о потенциальной отставке Замполли появилась после публикации издания Politico, в которой говорилось о его конфликте с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.
Паоло Замполли — бывший модельный агент, сотрудничавший с первой леди США Меланией Трамп. Предприниматель утверждает, что именно он организовал вечеринку, на которой в 1998 году она познакомилась с будущим мужем.
11 октября агентство Associated Press узнало, что американский посол в Греции Кимберли Гилфой может лишиться поста из-за предполагаемого вымогательства денег с ее стороны.