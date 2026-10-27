Во Владивостоке арестовали сиделку, истязавшую беспомощную пенсионерку

Арестована сиделка, истязавшая 81-летнюю пенсионерку во Владивостоке Во Владивостоке арестовали сиделку, истязавшую беспомощную пенсионерку

Москва27 окт Вести.Во Владивостоке заключена под стражу обвиняемая в истязании 81-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале.

По версии следствия, 64-летняя женщина систематически причиняла физические и психические страдания подопечной, находившейся в заведомо беспомощном состоянии.

Обвиняемая наносила пенсионерке побои и совершала в отношении нее иные насильственные действия говорится в публикации

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу с учетом позиции прокуратуры.

Региональное надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".