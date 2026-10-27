Москва27 октВести.Во Владивостоке заключена под стражу обвиняемая в истязании 81-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале.
По версии следствия, 64-летняя женщина систематически причиняла физические и психические страдания подопечной, находившейся в заведомо беспомощном состоянии.
Обвиняемая наносила пенсионерке побои и совершала в отношении нее иные насильственные действияговорится в публикации
Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу с учетом позиции прокуратуры.
Региональное надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".