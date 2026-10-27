Москва27 октВести.Во Владивостоке задержана сиделка за истязание пожилой женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Поступило заявление 38-летнего местного жителя с просьбой привлечь к ответственности сиделку, оскорблявшую и наносившую телесные повреждения его матери. Сотрудниками полиции по данному факту был назначен ряд экспертиз, изучены записи камер видеонаблюдения и опрошены очевидцыуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
Полицейские установили личность 64-летней местной жительницы. Возбуждено уголовное дело об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ).