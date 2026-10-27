Во Владивостоке задержана сиделка за истязание пенсионерки

За истязание пенсионерки во Владивостоке задержана ее сиделка Во Владивостоке задержана сиделка за истязание пенсионерки

Москва27 окт Вести.Во Владивостоке задержана сиделка за истязание пожилой женщины, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Поступило заявление 38-летнего местного жителя с просьбой привлечь к ответственности сиделку, оскорблявшую и наносившую телесные повреждения его матери. Сотрудниками полиции по данному факту был назначен ряд экспертиз, изучены записи камер видеонаблюдения и опрошены очевидцы уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Полицейские установили личность 64-летней местной жительницы. Возбуждено уголовное дело об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ).